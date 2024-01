Bimba di 5 anni precipita dal secondo piano a Caivano: è grave in ospedale

186 Visite

Tragedia nella mattinata di oggi, giovedì 11 gennaio, a Caivano, nella provincia di Napoli: una bambina di cinque anni è precipitata dal secondo piano di un palazzo in via Alessandro Volta. Da una prima ricostruzione, pare che la caduta della piccola sia stata attutita dai fili utilizzati per stendere vestiti e biancheria ad asciugare: la bimba è stata soccorsa e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli, dove è stata ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata.













