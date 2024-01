Marano. Morra organizza un convegno sui beni confiscati ma il Comune non ha partecipato al bando regionale per riqualificarli. C’era la possibilità di incassare tanti soldi

246 Visite

Il Comune di Marano, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Forense di Napoli Nord, ha organizzato un convegno sui beni confiscati dal titolo “Riprendiamoci quello che è nostro – beni confiscati alla camorra: problema o opportunità”.

Parteciperanno il segretario del sindaco forense di Aversa Avv. Clorinda Maisto, il procuratore aggiunto del tribunale di Napoli Nord Maria Di Mauro, il sindaco di Marano Matteo Morra, l’assessore regionale ai beni confiscati Mario Morcone, il consigliere regionale Giovanni Porcelli.

Modera il consigliere comunale di Marano ai beni confiscati Davide Di Luccio. Conclude l’Avv. Gianfranco Mallardo, consigliere nazionale ANF.

Fin qui tutto bene se non fosse che il Comune di Marano prima del 30 settembre, quindi nel pieno della nuova gestione Morra, poteva aderire al bando della regione Campania indetto per la riqualificazione dei beni confiscati. Palazzo Santa Lucia ha infatti messo a disposizione degli enti locali circa 33 milioni di euro. Sembra strano, dunque, che Morra e i suoi si siano fatti sfuggire fior fior di quattrini da poter utilizzare per riqualificare i numerosi cespiti sottratti ai clan e assegnati dall’ANBSC al comune.

Un convegno sui beni confiscati, ma poi non si aderisce ai bandi per riqualificarli? Quanto al moderatore, il consigliere Di Luccio, c’è da ricordare che l’avvocato in questione ha avuto, assieme all’associazione (Aggregarci) che per lungo tempo ha presieduto, in gestione un bene confiscato, in via Marano-Quarto, quasi mai utilizzato per finalità sociali. La storia della mancanza di acqua nella struttura è nota e stranota, ma in tanti anni, forse, si poteva fare di più. Ma Di Luccio, tra l’altro consigliere delegato, è oggi il moderatore di un convegno sul tema dei beni confiscati.

Per dovere di cronaca, giova ricordare che il Comune di Quarto, grazie al bando regionale, ha intercettato circa 1 milione e 800 mila euro per riqualificare i beni confiscati. Quarto è un modello a livello regionale e nazionale ma al di là dei convegni vengono fatti anche i fatti. A Pozzuoli arriveranno addirittura 4 milioni e a Casalnuovo persino 5 milioni. Marano 0.

E tutto questo il procuratore aggiunto Maria Di Mauro lo sa?













