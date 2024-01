Napoli. “Una Scelta in Comune”: una giornata per sensibilizzare alla donazione degli organi 

89 Visite

Si è svolto oggi presso la Sala consiliare di via Verdi l’incontro “Una Scelta in Comune”, giornata promossa dal Comune di Napoli e dalla Commissione Politiche Sociali, presieduta da Massimo Cilenti, per sensibilizzare e formare i dipendenti comunali addetti ai servizi anagrafici affinché siano in grado di fornire ai cittadini l’assistenza adeguata per interpretare e compilare correttamente i moduli per la donazione degli organi, somministrati nel momento del rinnovo della carta d’identità.













