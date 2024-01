MARANO, LO SCEMPIO DI ALCUNE VIE, GLI INUTILI APPELLI DEL SINDACO, LE STRADE CHIUSE, LA QUESTIONE VIGILI, IL CAOS CIMITERO, LE TRATTATIVE PER LA GIUNTA

89 Visite

Via San Castrese, nel cuore di Marano, è la fotografia del degrado. Si sono rivelati inutili gli appelli – di qualche mese fa – del sindaco Morra e del suo partito. Appelli vuoti, che non servono a nulla: gli incivili se ne sbattono degli appelli, contro di loro occorrono misure drastiche, come quelle che altri sindaci mettono in atto da tempo: denunce, denunce e video postati sulle pagine istituzionali.

A Marano, però, manca quasi tutto: il comando vigili vive un momento di grave involuzione. E’ segnato dalle questioni interni, gli avvicendamenti tra comandanti, e la mancanza di personale. Lo spostamento di alcune unità dall’area abusivismo ha giovato ad alcuni comparti (contravvenzioni), ma frenato le attività che si stavano attuando.

Sul caso Ferrillo-De Luca, inoltre, non è ancora chiaro se il Comune, l’ufficio legale, intendono impugnare una recente sentenza del Tar o se si sono ormai dati per vinti e hanno deciso che la De Luca dovrà ricoprire quell’incarico.

Accadono cose strane, come le riunioni in municipio sul mercato ortofrutticolo con soggetti reduci da scioglimenti per camorra. Un consigliere, De Stefano, riferisce poi in una nota stampa di una “imminente cambiale elettorale” da pagare per l’igiene urbana.

Strade ancora chiuse. Via Ranucci è ancora chiusa, corso Vittorio Emanuele idem, lo stesso dicasi per via Vallesana, nel tratto ormai off limits da circa due anni. Anche qui annunci e zero risposte. Sul cimitero siamo, invece, alla farsa: il sindaco aveva parlato di settembre, poi di dicembre e ora, secondo quanto riferito oggi da un altro consigliere, Fanelli, si prospetterebbe un ulteriore slittamento.

I primi sei mesi dell’era Morra sono state segnate anche da altre cose, non sempre positive, come alcuni innesti o trattative per la giunta. La conferma dell’avvocato Marciano è, secondo tanti, un altro tassello negativo di un puzzle che sta prendendo una brutta forma. La perdita di fondi importanti (strade) della Città Metropolitana ha fatto il resto.

Nulla, intanto, si registra sul fronte Pip, Galeota e su altre ataviche questioni amministrative. Marano ha tanti problemi – è noto – ma il cambio di passo che Morra aveva promesso non c’è stato. E non ci sarà, perché il sindaco – come abbiamo spesso in scritto in passato – vive la politica con la testa rivolta al passato, agli anni 90. Ritiene di essere in grado di gestire alcuni processi e persone, ma non ha capito che quel modo di fare è superato. Ampiamente superato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews