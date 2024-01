Marano, consegna loculi cimitero: ormai è una farsa. Fanelli: “Il sindaco faccia chiarezza”

CONSEGNA LOCULI AL CIMITERO: L’AMMINISTRAZIONE FACCIA CHIAREZZA. È PASSATO ANCHE DICEMBRE E SEMBRANO ESSERCI NUOVI RINVII. La Città non può più attendere.. Il Sindaco aveva annunciato in pompa magna che nel mese di settembre sarabbe avvenuto il collaudo e tra il mese di ottobre e novembre doveva avvenire la consegna e la successiva assegnazione dei loculi ai cittadini. Poi successivamente tutto è stato spostato a dicembre . Riporto la mia informazione che di qualche tempo fa “CONSEGNA LOCULI CIMITERO: AGGIORNAMENTI. Stamattina ho interloquito con gli uffici preposti e con il consigliere delegato. In data 12 settembre 2023 si è tenuto un incontro tra i responsabili dell’area tecnica del Comune, il consigliere delegato dal Sindaco, il collaudatore ed il direttore dei lavori. Dall’incontro sono emersi tutti gli aggiornamenti. Si stanno ultimando dei lavori, per interventi suppletivi di rinforzo strutturale, come da relazione depositata al genio civile, propedeutici alle operazioni di collaudo . Gli intervenuti all’incontro hanno stimato la fine dei lavori a circa un mese dall’ incontro pertanto hanno previsto che nel mese di dicembre 2023 potrà essere redatto il collaudo strutturale. Il consigliere delegato mi ha comunicato che per la fine di gennaio si prevede ( con certezza a suo dire) la consegna dell’opera, la consegna dei loculi ai cittadini aventi diritto. Noi continueremo, come gruppo politico a stare con il fiato sul collo perché continuano a trascorrere settimane, mesi , anni. Intanto ci sembra doveroso dare questa informazione ai cittadini. Una questione di trasparenza e di rispetto dei sentimenti umani di chi attende un luogo dignitoso per i propri cari. LA CITTÀ ATTENDE RISPOSTE. Stefania Fanelli consigliera comunale gruppo Fanelli Sindaco La Città dei Diritti” È trascorso anche il mese di Dicembre e questo collaudo strutturale sembra proprio non essere arrivato. Sembrano esserci nuovi intoppi per il rilascio del collaudo. I cittadini , tantissimi cittadini che hanno versato le rate attendono da oltre dieci anni di dare dignità ai propri cari. Si faccia chiarezza una volta per tutte senza annunci in pompa magna che non rispondono alla realtà.