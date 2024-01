Torino-Napoli, Mazzarri punta su Raspadori

85 Visite

Svelate le possibili scelte di formazione di Ivan Juric, allenatore del Torino, e Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, per la sfida in programma alle ore 15 e valida per la diciannovesima e ultima giornata del girone di andata di Serie A. Nei padroni di casa, spazio a Vojvoda, preferito a Lazaro, sulla fascia sinistra, mentre negli ospiti il ballottaggio tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone in attacco dovrebbe vincerlo ancora una volta il primo.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.













