Marano, lavori in via Veneto: “Grande approssimazione e auto che percorrono la strada in entrambe le direzione. Ma i controlli?”

Gentile direttore,

voglio segnalare la grande approssimazione e l’enorme confusione con la quale

stanno procedendo ad eseguire lavori in via Veneto a Marano. Dopo una storia

infinita durata ben 5 mesi per rifare 50 metri di tratto fognario, a causa di una

sentenza di condanna non appellata dal Comune, per una strano contenzioso

intentato da un condominio della zona nell’omertà più totale; stamane senza

avvertire nessuno e senza nemmeno affiggere alcun segnale di divieto di sosta per

lavori in corso, la ditta sta procedendo al rifacimento del manto stradale, con

macchine in sosta e con macchine e moto che continuano a percorrere la strada in

entrambe le direzioni, perché finora nessuno sa da dove si entra e da dove si esce

dalla via Veneto (nonostante qualcuno si sia affrettato a far notare quale dovrebbe

essere il senso di marcia indicato da segnali stradali , che in verità sono uguali da

entrambi i lati della strada). Ma mi domando: è mai possibile che nessuno controlli

quello che succede.

Un cittadino di via Veneto













