MARANO, FINANZIAMENTI PERSI O NON AMMESSI. DE MAGISTRIS: “LA GIUNTA SIA PIU’ CAUTO QUANDO INFORMA I CITTADINI, SERVE UN CAMBIO DI PASSO

In questi giorni ho letto diversi articoli sui progetti ammissibili a finanziamento per la

costituzione del Parco Progetti di cui al Piano Strategico 2023-2025 della Città Metropolitana destinati alla città di Marano. Premesso che qualsiasi progetto presentato ai diversi Enti preposti a finanziamento ed accolto, è sempre ben accetto, questi quattro progetti: Via Merolla, corso Umberto, corso Mediterraneo e via Marano-Pianura presentati alla Città Metropolitana hanno permesso di produrre vari articoli alcuni infarciti da tanto ottimismo altri da pessimismo. Bisogna essere ponderati, quando si informano i cittadini su argomenti relativi al miglioramento del vivere civile. Per questo motivo prima di pronunciarmi, ho

preferito approfondire l’argomento, esaminando non solo le due determine in questione ma

più in generale le varie pubblicazioni sia regionali che statali, in riferimento agli Enti Locali

per cui mi sento di affermare, come primo approccio , ci troviamo di fronte ad un Comune a

trazione ridotta. Mi chiedo: considerata la brevità della Giunta Morra, dobbiamo attribuire la

lentezza nel procedere, solo una inefficienza degli uffici tecnici comunali? È fin qui nulla di

nuovo, giudizio già espresso in precedenza. Purtroppo però, ad oggi, spinte innovative da

parte di questa Amministrazione non si sono viste perché non si è provveduto né che abbia

provveduto a costituire un Centro Studi per esaminare tutti i Progetti possibili né a dare

mandato a terzi, per una loro possibile attualizzazione. Addebitare tutto agli uffici tecnici è

una motivazione che non trova giustificazione, pur tuttavia, perché in ogni caso il ruolo

politico che dovrebbe svolgere un amministratore, dovrebbe essere come minimo quello di

provvedere a cambiare i responsabili delle inefficienze. Mi chiedo, per esempio, perché non

siano stati elaborati altri progetti finanziabili, in particolari quelli dei beni confiscati alla

camorra visto che questo Comune vanta oltre duecento beni confiscati e con destinazioni

diversificate. Beni che potrebbero essere utilizzati per la crescita socio-culturale ed

eviterebbe una probabile incuria e costi aggiuntivi a carico dell’Ente comunale? Ad un primo

esame sembrerebbe che i progetti presentati alla Città Metropolitana, unici, abbiano un

suggeritore esterno! Nel merito, partirei dall’articolo del consigliere Michele Izzo “Altro che

filiera istituzionale, la maggioranza è un disastro” indotto ad un errore poiché la Determina

pubblicata il giorno prima escludeva i progetti della città di Marano mentre quella del giorno

successivo li includeva nell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento con un’aggiunta

di non poco conto, di un allegato con l’elenco delle verifiche dei progetti presentati, datato

14/12/2023, con la firma dei tre esaminatori, nella precedente determina non inclusa, forse

perché inutile. Con l’intermezzo gli annunci di alcuni consiglieri di maggioranza che esaltano

i progetti con l’arrivo del milione e duecentomila Euro. Per concludere con la notizia di

Ferdinando Bocchetti di poche ore fa “il progetto non è finanziato”. Altra considerazione di

non poco conto è che i progetti ammissibili ammontano a 15 milioni di euro ( 12,8+3 con

riserva) mentre le risorse disponibili ammontano a 5 milioni di euro, per cui i progetti in

questione, volendoli considerare per ultimi, ammontano ad un terzo di quelli previsti. Anche

in questo caso l’euforia della Giunta è stata fuori luogo. In politica come nella vita bisogna

sempre tenere presente il detto contadino: il grano è quando sta nella botta!

Leggiamo inoltre che nel Piano decennale della Città Metropolitana rientra la Metropolitana

del Mare, un’opera già inserita nel Piano regionale trasporti su ferro della Regione

Campania. A questo punto mi corre l’obbligo di rivolgere direttamente all’amico Borrelli,

considerato che il suo predecessore , il Consigliere Delegato ai Trasporti Cirillo mi manifestò

l’interessamento ad una possibile realizzazione, mi dia almeno atto: non confondiamo il

Tram Veloce, scaturito da un convegno da me promosso con l’ing. Nello Polese, allora

Presidente dell’E.A.V. e la Metropolitana del Mare. Il Tram Veloce ( con partenza ed arrivo

alla stazione del Metrò Collinare di Chiaiano, in forma circolare, raggiungerebbe Marano,

Qualiano, bivio Asl di Villaricca, Calvizzano e Bivio di Mugnano) è di possibile attuazione in

un tempo medio-breve, con un costi-benefici contenuto, per l’utenza di circa 250.000

persone e con un tratto percorso urbano ed un altro a scorrimento veloce dei regi lagni e il

vecchio percorso dell’Alifana, tutto su suolo pubblico mentre la Metropolitana del Mare,

poiché rientra nel circuito integrato regionale su ferro con tempi di realizzo medio-alto, ha

una diversa finalità, non può prescindere da uno sviluppo industriale dell’intera area

giuglianese per una crescita socio- economico, culturale ed occupazione. Infatti le due opere non sono sovrapponibili ed hanno finalità diverse!

La politica è l’arte del possibile, volere l’impossibile è troppo; è quello che alcuni mediocri

pseudo politici pensano di imporre.

Franco De Magistris













