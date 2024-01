Influenza e bronchiolite, è boom tra i bambini: Pronto Soccorso e reparti pediatrici pieni da Nord a Sud

128 Visite

Influenza e bronchiolite – l’infezione causata dal virus sinciziale – dilagano tra i bambini, specie quelli sotto i 5 anni.

Lo afferma Rino Agostiniani, vicepresidente della Società italiana di pediatria, secondo cui i reparti sono pieni e lo stesso vale per i Pronto Soccorso, da Nord a Sud, nei grandi ospedali e in quelli di media entità. Una situazione che “in tante realtà – sottolinea Agostiniani – si è rivelata critica, con dei numeri veramente molto alti di visite alle strutture di Emergenza e attese lunghe.

Palermo, morta una bambina di 7 anni: era arrivata in ospedale con la febbre molto alta

L’esperto Il vicepresidente della Società italiana di pediatria, Rino Agostiniani, spiega come con le festività sia aumentato il numero di persone, soprattutto tra i più piccoli, colpiti dall’influenza. “Ci sono state le festività, con cui ormai abbiamo perso tutti i meccanismi di controllo delle infezioni. Molte persone insieme in ambienti chiusi e questo ha facilitato una maggior trasmissione dei virus e una situazione nella quale stiamo raggiungendo il culmine epidemico, specie per l’influenza – osserva -. Per l’organizzazione che abbiamo oggi, molti di questi casi poi finiscono in ospedale”. “Il virus sinciziale è in salita, soprattutto nei piccoli sotto i 5 anni, anche come ricoveri – precisa Agostiniani – . Mentre durante il periodo pandemico si era un po’ spostato l’andamento del picco, quest’anno il virus è tornato a comportarsi come nel passato, con un inizio verso fine novembre, dicembre, e l’aspettativa è che duri ancora un po’, con numeri alti nel mese di gennaio e andando poi a calare. Però nei bimbi piccoli, la percezione è che i casi di influenza superino comunque quelli di bronchiolite”.













