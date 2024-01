Arzano, Allarme criminalità, la sindaca Aruta: “Episodi fisiologici ed endemici, nessuna emergenza sicurezza”

93 Visite

Arzano – Allarme criminalità, la sindaca Vincenza Aruta: “Episodi fisiologici ed endemici, nessuna emergenza sicurezza”. Scatta la protesta dopo le decine di furti. Un discorso video di fine anni coi botti quello rilasciato al giornale “La Voce di Arzano” dalla prima cittadina che, entrando nel merito dell’escalation criminale e di ordine pubblico senza precedenti che ha avvolto la città in questi mesi, ha esordito affermando che avendo parlato con il comandante dei Carabinieri della locale tenenza: ”la situazione è sotto controllo” e che gli episodi criminali sono “fisiologici e di tipo spicciolo” che le notizie circolate sulle decine di furti, rapire e sottrazioni di auto “ minano la coesione sociale” . Dichiarazioni ritenute dai commercianti offensive, oltre che non rispecchiare la verità certificata dai numeri impressionanti registrati dagli stessi commercianti che per protesta hanno pubblicato i video degli assalti. Sugli scudi a tutela della cittadinanza, il gruppo “Alternativa per Arzano”, il consigliere comunale Ageo Piscopo e Salvatore Borreale che ha così bollato le dichiarazione della Aruta:” Si arriva ad un certo punto in cui si è prigionieri di se stessi, di bugie e di ombre. Spesso una bugia ripetuta più volte potrebbe sembrare una verità. Sembra, ma non lo è, e resta comunque una bugia. Prendiamo ad esempio la sicurezza e il controllo del territorio. La sindaca Cinzia Aruta ha dichiarato nell’ultima intervista de La Voce di Arzano che “problemi di sicurezza sul territorio di Arzano non ci sono”, che è tutto sotto controllo. Basta chiedere ai cittadini se si sentono più sicuri e sereni, come dice la sindaca. Affermazioni davvero fuori dalla realtà. E non è allarmismo. Oltre alle rassicurazioni, è opportuno un po’ di rispetto per i cittadini e i commercianti di Arzano”.













