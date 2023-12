Aggressione e tentato omicidio a Pozzuoli, arrestati giovani contigui al clan Moccia di Afragola

216 Visite

Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che, in data odierna 27 dicembre 2023, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto la misura carceraria nei confronti di FORTE Gianluca; NOBILE Antonio; DI MICCO Domenico e la misura degli arresti domiciliari per FORTE Luigi per i reati di tentato omicidio e lesioni aggravate in concorso.

La misura cautelare è stata emessa all’esito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile e dai Commissariati di Pozzuoli ed Afragola in relazione ad una brutale aggressione consumatasi all’esterno di una discoteca di Pozzuoli (NA) la mattina del 19 novembre u.s. In quell’occasione gli indagati all’esito di una lite per futili motivi avrebbero malmenato due giovani uno dei quali era stato ferito con un fendente all’addome ed era giunto in pericolo di vita presso l’ospedale di Pozzuoli, ove poi era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico mentre la seconda vittima era stata colpita più volte con calci pugni ed una mazza da baseball.

Forte Luigi e Gianluca sono figli di Giovanni attualmente detenuto per reati associativi di stampo camorristico, in quanto ritenuto contiguo al “Clan Moccia” operante in Afragola (NA).

Nobile Antonio è figlio di Raffaele attualmente detenuto per reati associativi di stampo camorristico in quanto ritenuto contiguo al Clan Moccia operante in Afragola.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.













