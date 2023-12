Babbo Natale non esiste”. I bimbi in lacrime: la festa all’asilo finisce malissimo

122 Visite

Bufera all’asilo San Giuseppe di Lerino a Torri (Vicenza) per le parole che la dirigente scolastica ha rivolto ai bambini a pochi giorni dal Natale. Rivolgendosi ai piccoli, infatti, l’educatrice ha dichiarato senza mezzi termini che Babbo Natale non è altro che un’invenzione degli adulti e, dunque, non esiste. Per i bimbi si è trattato di un vero e proprio choc, tanto che alcuni sono tornati a casa piangendo. Comprensibile la reazione indignata dei genitori.

Secondo quanto riferito dal Giornale di Vicenza, l’episodio si è verificato nel corso della festa di Natale organizzata dall’istituto per l’infanzia, una scuola paritaria che prevede asilo nido e primaria. Prendendo la parola, la dirigente scolastica Milena Meggiorin ha fatto un lungo discorso ai piccoli alunni e ai genitori presenti, parlando anche di quanto accaduto nella scuola primaria di Coverciano (Firenze), dove agli studenti è stato chiesto se credono ancora all’esistenza di Babbo Natale. Un quesito che ha destato scalpore, ma che secondo la dirigente scolastica del San Giuseppe avrebbe senso, dato che, prima o poi, tutti i bambini dovranno inevitabilmente fare i conti con la realtà.













