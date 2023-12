Marano, è fatto l’accordo per l’assessorato tra il trio delle “meraviglie” e il sindaco Morra

339 Visite

Nel giorno della vigilia di Natale si chiariscono anche gli ultimi dettagli relativi all’assessorato invocato da mesi dal trio Di Marino-Coppola-Guida, tutti da qualche tempo a sostegno del sindaco Morra. Di Marino, ex consigliere di Visconti, ha dovuto ingoiare un rospo (non potrà essere lui l’assessore) ma alla fine è riuscito a spuntarla per piazzare una donna (in realtà scelta da Rosario Guida ma condivisa sia dal Di Marino che da Coppola) che ha lavorato per anni all’Asl Napoli 2 nord di Frattamaggiore. Il sindaco Morra – che pochi giorni fa ha riportato in giunta anche Luigi Carandente, anch’egli citato nel decreto dell’ultimo scioglimento del civico consesso – dovrebbe annunciare il nome nei prossimi giorni ma è probabile che provi a tirare la corda almeno fino alla Befana e anche più. E’ un gioco di logoramento quello in atto tra lui e “Caramella”, al secolo Di Marino. Di Marino spinge da tempo, ma Morra prende sempre tempo. Non vorrebbe chiudere accordi con il trio, ma questioni di rapporti con esponenti del Pd regionale gli impongono di cedere almeno su qualcosa. Morra ha provato ad inserire nella giocata anche un attuale consigliere di minoranza: voleva dare a questo soggetto l’assessorato per liberare, da quanto se ne sa, un posto per Di Marino in Consiglio comunale. L’esponente della minoranza, però, avrebbe rifiutato. Ora il trio delle “meraviglie” ha proposto l’ex dipendente dell’Asl e Morra non potrà accampare ulteriori scuse. I colpi di scena, ad ogni modo, sono sempre dietro l’angolo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews