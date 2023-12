Evasione in tempi record, arresto tris per rapinatore A. A., 18enne di Villaricca, ha battuto ogni record. Si era fatto arrestare il 28 Novembre a Roma, in flagranza di reato, per un’estorsione aggravata, in compagnia di un complice. Portato nel carcere romano di Regina Coeli, all’udienza di convalida dell’arresto il GIP del Tribunale di Roma gli aveva concesso la scarcerazione con l’obbligo di firma. Arrestato nuovamente dopo una settimana per rapina pluriaggravata consumata ai danni di una 89enne a Roma, il giovane, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, veniva sottoposto di nuovo ad interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, che gli aveva concesso gli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Villaricca. Stanotte il nuovo arresto, in flagranza di reato, per evasione, da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia Stella di Napoli, che lo hanno beccato mentre girava indisturbato per la città, noncurante degli arresti domiciliari. Il giovane, difeso dall’avvocato Poziello, sarà processato per direttissima domani mattina, il giorno di Natale, dal Giudice del Tribunale di Napoli che dovrà decidere nuovamente sulla custodia cautelare. Il fatto I fatti sono avvenuti a Roma. Come ricostruito dagli agenti avrebbe aperto con forza la porta di un’anziana e le avrebbe detto: “dammi gli anelli o ti faccio male, non strillare”. Il 18enne si è fatto consegnare dalla vittima una fede nuziale, una collana d’argento, un orecchino d’oro, un ciondolo, un orologio e delle cuffie per cellulare. La donna era sola in casa quando ha sentito bussare alla porta, a parlare una voce maschile che ha intimato alla povera vittima di aprire immediatamente. Con violenza ha spinto la porta e una volta all’interno dell’appartamento ha minacciato la donna poi ha messo a soqquadro la stanza da letto. Ha portato via diversi monili d’argento e oro e 35 euro in contanti. In seguito al sopralluogo effettuato gli agenti hanno rivenuto le impronte digitali in diverse zone dell’abitazione.