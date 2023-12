Manovra: Silvestro, grazie a FI risorse per ristrutturazione stadio comunale di Arzano “Sabino De Rosa”

161 Visite

“Notizie positive da Roma, con l’approvazione del piano finanziario. In un ordine del giorno, collegato a risorse destinate in conto capitale, grazie al gruppo di Forza Italia è stata data grande attenzione alla ristrutturazione dello stadio comunale di Arzano ‘Sabino De Rosa’. Con grande soddisfazione annuncio che sono stati, infatti, stanziati un milione di euro per il 2024 e 700 mila per il 2025. Un risultato importante per la città di Arzano e per lo sport del Mezzogiorno d’Italia che deve colmare un evidente divario con il nord del Paese come numero di impianti ma soprattutto intervenire, come nel caso di Arzano, nella ristrutturazione di impianti ormai obsoleti e ridotti in pessime condizioni”. Così il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.