Marano. Altra tegola per Morra: perso più di 1 milione, la Città Metropolitana di Napoli boccia il progetto di riqualificazione di tre strade

Altra doccia fredda per il sindaco di Marano Morra. La Città Metropolitana di Napoli ha bocciato il progetto del Comune con il quale si chiedeva un finanziamento di 1 milione e 192 mila euro per la costituzione del Parco Progetti di cui al Piano Strategico 2023-2025 della Città Metropolitana di Napoli. Il Comune di Marano con delibera di Giunta Comunale n.32 del 11.12.2023 aveva approvato un progetto esecutivo per lavori di messa in sicurezza dei seguenti assi viari: C.so Mediterraneo, C.so Umberto I, Via Merolla e Via Marano Pianura.

Insomma il progetto dell’ente non ha soddisfatto gli uffici dell’ex provincia. Le misure di intervento erano le seguenti:

1. Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo;

2. Mobilità sostenibile – rete stradale sicura;

3. Inclusione, rigenerazione e sport;

4. Transizione ecologica, tutela del territorio;

5. Istruzione e ricerca;

6. Salute e benessere metropolitano

Altra tegola per Morra. Bene invece per il Comune di Calvizzano unico dell’area nord a candidare un progetto valido.

Ecco l’elenco degli interventi ammissibili presentati dai seguenti Comuni:

Afragola

Barano

Boscotrecase

Brusciano

Calvizzano

Camposano

Cardito

Casamarciano

Casola di Napoli

Castello di

Cisterna

Cercola

Cicciano

Comiziano

Crispano

Frattamaggiore

Frattaminore

Gragnano

Ischia

Lettere

Liveri

Marigliano

Meta

Nola

Pomigliano d’Arco

Procida

Qualiano

Quarto

Roccarainola

San Gennaro Vesuviano

San Vitaliano

Torre Annunziata

Tre Case

Tufino

Visciano

Forse sarebbe il caso che il Sindaco, in tema di finanziamenti sovracomunali, si interfacci anche con rappresentanti istituzionali o figure di rilievo che possano garantirli la buona riuscita dei progetti presentati.













