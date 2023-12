Qualiano, oggi i funerali di Mery vittima di un incidente stradale. Le parole del sindaco

150 Visite

Si terranno oggi, alle ore 15, i funerali di di Mery Conte, la 23enne morta in seguito a un incidente stradale che si è verificato qualche giorno fa ad Aversa. I funerali della ragazza, originaria di Qualiano, si terranno oggi nella chiesa di Maria Santissima Immacolata. Alle ore 15, il corteo funebre partirà dall’abitazione della 23enne, per poi raggiungere la chiesa nella quale si svolgeranno i funerali. Mery Conte si era diplomata all’istituto Minzoni di Giugliano e, da qualche tempo , svolgeva l’attività di estetista. “Mery era una ragazza giovane, solare, intraprendente e custodiva sogni e ambizioni per il suo futuro – scrive il sindaco Raffaele De Leonardis, che ha disposto la bandiera a mezz’asta in municipio e invitato gli esercenti ad abbassare le saracinesche – Siamo ormai invasi da notizie di tragedia come questa. Troppi ragazzi e troppe ragazze perdono la vita ancor prima che questa inizi davvero”.













