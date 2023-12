Chiara Ferragni, dopo il pandoro esplode il caso delle uova?

49 Visite

Non solo il pandoro solidale: sotto la lente di Selvaggia Lucarelli, che per prima ha sollevato il caso su Chiara Ferragni e sulla sua collaborazione con Balocco, ci finiscono adesso anche le uova di Pasqua. Alla firma del Fatto Quotidiano non convincono le scuse dell’influencer, che ha parlato di “un errore di comunicazione” dovuto al fatto di “non aver vigilato abbastanza”. “Ci sono infatti due operazioni precedenti molto simili – scrive la Lucarelli sul Fatto – sia nel 2021 che nel 2022, per cui la distrazione era recidiva. Nel febbraio 2021 e nel febbraio 2022 infatti Chiara Ferragni presenta le sue uova di Pasqua in collaborazione con Dolci Preziosi”.

La Lucarelli ricorda che tutte e due le volte, “sulla pagina del suo sito Blonde Salad si legge: ‘Le uova di Pasqua Chiara Ferragni x Dolci Preziosi sosterranno il progetto benefico I Bambini delle Fate‘, l’associazione fondata da Franco Antonello, papà di Andrea, il ragazzo con autismo spesso in tv”. La giornalista, quindi, sottolinea che sia nel 2021 che nel 2022 l’uovo andò sold out in tutti i supermercati, “forse anche grazie al solito equivoco“. A insospettire la Lucarelli il fatto che nei post pubblicati all’epoca dalla Ferragni c’era “il solito hashtag #adv“, che significa “pubblicità”, “messaggio a pagamento”.













