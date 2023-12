Acqua pubblica e gestione ai privati? I comitati di nuovo sul piede di guerra per l’accordo previsto a Mugnano

Le festività si avvicinano e sono tutti più buoni, tempo di “Pacchi” e “Palle” di Natale. De Luca ed i 30 sindaci dell’Area Nord Napoli si preparano a “donare” l’Acqua dei cittadini al mercato e ai privati, con una durata di 30 anni. Lo faranno nell’assemblea che si terrà a Mugnano, giovedì 21 Dicembre alle 15:30. Lo faranno dopo aver avuto anni per organizzarsi ed evitare lo scempio a cui ci preparano. Lo faranno coscienti che il prezzo delle bollette esploderà per garantire enormi profitti agli avvoltoi che da anni assaltano i servizi pubblici. Lo faranno in un momento di crisi economica e di Carovita e con un’INFLAZIONE REALE che supera di gran lunga le balle che ci raccontano in TV ! I sindaci sono tutti ben informati!! Perchè non organizzano assemblee e consigli comunali per spiegare quanto sta accadendo??? E i tanti consiglieri accoliti tra finta sensibilità ambientale e la difesa dei cittadini?? Forse questa situazione è difficile da descrivere con un Selfie??? E il sindaco Metropolitano cosa pensa della privatizzazione dell’acqua che potrebbe indebolire l’esperienza di Ripubblicizzazione di Napoli?? Mesi fa era stata votata in molti consigli comunali la delibera per costituire una nuova società interamente pubblica e partecipata dai comuni stessi. Avviamo quindi la raccolta di adesioni per portare gli auguri ai nostri “primi cittadini” di Felice Natale. Facciamo Appello alle cittadine, ai cittadini, forze politiche e sindacali ad unirsi a noi per l’ennesima volta, per ribadire che il nostro futuro non è in vendita NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA!!! Ci vediamo in piazza Municipio a MUGNANO di Napoli giovedì 21 dicembre alle 15:30. 17 dicembre 2023.

Le attiviste e gli attivisti del Comitato Acqua Pubblica Area Nord e Flegrea