Vincenzo De Luca al posto della Schlein? Lui scherza, ma non troppo: “Non escludiamo nulla”

Vincenzo De Luca al posto di Elly Schlein? Mai dire mai. “Io segretario del Pd? Quante volte ci ho pensato, ma la propensione al masochismo non è arrivata fino a questo punto, mi sono fermato a metà strada. Ma non escludiamo niente”. A dirlo è il presidente della Regione Campania che ha confermato: “Siamo impegnati in un lavoro di governo importante in quella che è – ha spiegato – la frontiera politica credo più complicata d’Italia. Sfiderei tutti a venire a governare qui a Napoli, a fare i conti con comitati, sottocomitati, liste di lotta, figli di buona donna e compagnia bella. È una battaglia complicata, ma è una sfida”. E ancora: “Non escludiamo niente – ha proseguito – intanto facciamo una battaglia per diventare forza politica credibile e autorevole, non imbarazzante come è oggi, e per persuadere la maggioranza del popolo italiano che è possibile un governo che migliori un po’ di più la vita delle persone, soprattutto più deboli”.

Non manca poi l’attacco alla leader dem: “C’è stata una grande spinta a voltare pagina, venivamo da una sconfitta drammatica, c’era voglia davvero di aria nuova. La contraddizione è che tutti i responsabili del disastro elettorale del Pd di questo decennio sono tutti in campo, sembrano tutti turisti svedesi capitati qui per caso. Chi ha la responsabilità di questo disastro politico e di questa sconfitta elettorale? Chi faceva parte della segreteria, chi ha preso le decisioni, chi faceva parte del governo. Oggi tutte queste forze rimangono in campo e in qualche misura condizionano la vita del partito. In queste condizioni non c’è rinnovamento, ci sono operazioni di facciata”.













