Nausee in gravidanza, ecco da cosa sono provocate e cosa si può fare

Fino ad ora, e chiunque sia diventata mamma lo sa bene, le nausee gravidiche sono il “buongiorno della gravidanza” e nel primo trimestre, ne soffrono più di 7 donne su 10, con sintomi spesso lievi curati anche in maniera naturale. Di queste però almeno l’1-2% di loro diventa iperemesi, una grave condizione con vomito persistente che può portare a disidratazione, scompensi elettrolitici e significative perdite di peso, con complicazioni per la donna e il feto. Le nonne raccontavano che queste fossero dovute ai capelli del bambino, ma ora a dare una risposta seria e scientifica, a quella che molte volte rappresenta molto di più di un fastidio, è la scienza.

Cosa si sapeva fino ad ora

Lasciando da parte la saggezza delle nonne, fino a questo momento si ipotizzava che a dare il problema fossero l’aumento degli estrogeni e dell’Hcg, l’ormone placentare che rende positivo il test di gravidanza, ma ora uno studio coordinato e multidisciplinare dell’Università di Cambridge, ha finalmente trovato la causa e un potenziale trattamento preventivo.

Cosa si è invece scoperto

Il “colpevole” di quello definita morning sickness (nausea mattutina) sarebbe un ormone prodotto dal feto, una proteina nota come Gdf15, che entra nel circolo sanguigno e agisce sul cervello della gestante. La “gravità dei sintomi” è legata però ad altri fattori, overo dall’esposizione che la madre ha avvuto a questo ormone prima di rimanere incinta. Minore è stata, peggiori saranno i sintomi. La scoperta è stata pubblicata su Nature che spiega anche come migliorare i sintomi anche in maniera preventiva.

La possibile cura

Sono stati ipotizzati due due modi: il primo è quello di esporre le donne in cerca di gravidanza al Gdf15, per rafforzare la loro resilienza, il secondo è quello di utilizzare un recettore altamente specifico in grado di spegnere il sintomo, da assumere al bisogno. La scoperta di questo meccanismo sarà comunque fondamentale per questo tipo di problematica che, fino ad ora veniva curata in maniera blanda e spesso sbagliata, per il timore di far assumere in gravidanza determinati tipi di farmaci.













