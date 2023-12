Mugnano-Marigliano-Pompei, indagini della Finanza: sotto inchiesta appalti dei rifiuti per 85 milioni di euro

Indagine della Guardia di Finanza sull’appalto della gestione rifiuti. Le Fiamme Gialle stano eseguendo suddetto ordine di esibizione presso i comuni di Pompei, Mugnano di Napoli e Marigliano. Tale ordine ha lo scopo di acquisire la documentazione inerente agli appalti, dal valore complessivo di € 84.746.704,82, che i citati Enti Comunali hanno stipulato nel settore della gestione dei rifiuti urbani con la medesima società.

Le indagini, espletate dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno posto in evidenza come la società Win Ecology S.r.l., affidataria in passato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani presso i Comuni di Pompei, Mugnano di Napoli e Marigliano- destinataria lo scorso maggio di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dall’Autorità di Governo di Padova, dove insiste la sede legale della stessa – sarebbe di fatto la prosecuzione della società New Ecology S.r.l., precedente affidataria del medesimo servizio pubblico nel Comune di Pompei, anch’essa destinataria di analogo provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Napoli nel 2018.

“La continuità tra le due società – spiegano dalla Procura di Torre Annunziata – sarebbe dimostrata dalla circostanza che le stesse, oltre ad avere i medesimi beni strumentali e la stessa forza lavoro, sono amministrate di fatto dallo stesso soggetto, anch’egli destinatario in prima persona di provvedimento interdittivo, il quale, per assicurarsi comunque gli appalti, eludendo le interdittive antimafia, avrebbe modificato la compagine sociale e la denominazione sociale della società, ponendo al vertice della neocostituita società un soggetto con il compito di mera rappresentanza di facciata”.