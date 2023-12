MARANO, CAGLIARI, STOCCARDA: RICICLAGGIO E ASSOCIAZIONE, ECCO TUTTI GLI ARRESTATI

482 Visite

Associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravati dalla transnazionalità: sono questi i reati contestati dalla Procura di Napoli, in un’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai militari dei Nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari e Napoli, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, a carico di 15 soggetti gravemente indiziati.

Sono stati arrestati e trasportati in un penitenziario COPPOLA Pasquale e TUFO Gaetano, mentre la misura della cautelare degli arresti domiciliari è stata applicata nei confronti di TUFO Alfredo, GARGANO Gaetano e DAIANO Salvatore.

Le investigazioni traggono origine da una pregressa indagine della Squadra Mobile di Cagliari nei confronti di un gruppo criminale capeggiato da soggetti sardi e campani dedito alla commercializzazione in Sardegna di tonnellate di droga (hashish) proveniente dalla Campania, che ha condotto alla pronuncia di sentenze definitive di condanna degli associati e alla confisca dei proventi del traffico con l’aggressione di beni per oltre 20 milioni di euro, eseguita dai finanzieri del capoluogo sardo.

I successivi accertamenti sul riciclaggio delle ingenti somme derivanti dal traffico di stupefacenti mediante l’acquisto di auto e moto di lusso intestate fittiziamente a terzi, corroborati anche da indagini della Polizia doganale di Stoccarda, hanno portato all’emissione delle relative misure di prevenzione.

Sono 9 i capi d’imputazione a carico degli indagati:

In particolare COPPOLA Pasquale, titolare effettivo della ditta Noleggio auto Eiscafe “Bella Italia” lnh Omissis… Bahnhofstrasse 1 50374 Erftstad, mediante l’intermediazione di TUFO Alfredo e TUFO Gaetano, rispettivamente titolare formale e titolare effettivo della GTA CARS, con sede in Marano di Napoli, risultata essere una sede secondaria in Italia della ditta del Coppola, vendeva attraverso il meccanismo dei contratti di noleggio simulati autovetture di lusso quali FERRARI, PORSCHE, LAMBORGHINI, AUDI etc. a soggetti legati alla criminalità napoletana per eludere la possibile applicazione del sequestro e delle misure di prevenzione offrendo ai predetti pregiudicati un vero e proprio servizio di raggiro dell’art. 132 Codice della Strada che consente la circolazione di automobili con targa straniera in Italia solo nel caso di mezzo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’UE che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.

L’attivita illecita posta in essere dai soggetti sopra indicati si avvaleva di numerosi complici, ognuno di essi, con un ruolo ben predeterminato, in particolare:

Coppola Pasquale è ritenuto dagli inquirenti il capo della predetta associazione a delinquere.

Omissis…(alias Omissis…) quale amministratrice di diritto della società Noleggio auto Eis cafe Bella Italia lnh Omissis… Bahnhofstrasse 1 50374 Erftstadt e titolare del conto corrente tedesco sul quale venivano effettuati tutti i versamenti delle vendite noleggio delle auto in Italia;

TUFO Gaetano, amministratore di fatto della GTA CARS sovrintendeva e coordinava le attività di vendita noleggio delle autovetture sul territorio campano in particolar modo procacciando soggetti interessati ad occultare la propria identità come reali intestatari di autovetture di grossa cilindrata.

TUFO Alfredo amministratore di diritto della GTA CARS, sovrintendeva e coordinava le attività di vendita noleggio delle autovetture sul territorio campano in particolar modo procacciando soggetti interessati ad occultare la propria identità come reali intestatari di autovetture di grossa cilindrata, inoltrava eventuali richieste degli utilizzatori direttamente al COPPOLA Pasquale con il quale era in diretto contatto telefonico e riscuoteva i pagamenti.

COPPOLA Alessandro si occupava della intermediazione con gli utilizzatori delle auto\ etture acquistate noleggiate provvedendo a ritirare le rate mensili dei pagamenti noleggi per poi veicolare le somme al fratello Pasquale ed indicava eventuali richieste degli utiliaatori agli altri sodali e/o direttamente al Coppola Pasquale con il quale era in diretto contatto telefonico;

GARGANO Gaetano sovrintendeva e coordinava le attività di vendita noleggio delle autovetture sul territorio campano in particolar modo individuando soggetti interessati ad occultare la propria identità come reali intestatari di autovetture di grossa cilindrata

Omissis… riseuoteva i pagamenti dovuti e veicolava ogni tipo di informazione da e verso COPPOLA Pasquale.

capi d’imputazione n.ri 2-3-4-5-6-7-8-9) Coppola Pasquale titolare effettivo della ditta Noleggio auto Eiscafe Bella Italia lnh di Omissis… Bahnhofstrasse I 50374 Erftatad al fine di eludere le disposizioni in materia di misura di prevenzione patrimoniale e di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio, conservava fittiziamente la proprietà delle seguenti autovetture e scooter: Audi RS6, Ferrari F430 Spider, Porsche Macan, Yamaha T max, Mercedes GA200 CDI, Ferrari Fl 51 Spider, AUDI Q7, Fiat Tipo, Yamaha XP530A, celando in realtà la vendita in favore di Omissis…, Omissis…, Omissis…, Omissis…, Omissis…, Omissis… e Omissis… attraverso un contratto di noleggio a lungo termine tra l’altro redatto in violazione dell’art. 132 del Codice della Strada.

Emblematico è il caso del noleggio di una autovettura Audi RS6 con fattura per un anticipo di € 40.000.00 emessa dalla ditta di noleggio gestita proprio da Coppola Pasquale in favore di AUTO e MODA di A.P. soggetto con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, rinvenuto in compagnia più volte di persone gravate da analoghi precedenti nonché per i reati di associazione per deliquenere (tra questi anche un CASAMONICA). Tale operazione conodotta dalla società di Coppola Pasquale in favore di A.P. evidenzia il tipo di clientela a cui si rivolge la predetta attività economica, ovvero soggetti borderline, incriminati per vari reati e/o comunque contigui ad ambienti criminali.

Il procacciatore dei clienti era proprio TUFO Gateano, alias ‘o Cammello, già condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo camorristico in quanto esponente del clan Polverino.

L’ordinanza di custodia cautelare ha previsto anche il sequestro preventivo della ditta tedesca coinvolta nell’illecita attività e del relativo complesso aziendale costituito da 9 immobili, 132 veicoli e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 4,2 milioni di euro.













