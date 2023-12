Marano, l’assessorato al gruppo Di Marino? Nei giorni scorsi l’ex consigliere ha incontrato il sindaco. I due si sono dati appuntamento ai prossimi giorni per sbrogliare la matassa

260 Visite

Un incontro, voluto o casuale, è avvenuto due giorni fa. Il sindaco Matteo Morra, accompagnato dal suo uomo di fiducia, l’ex consigliere Eduardo Simioli (nella foto di spalle), si è intrattenuto diversi minuti con l’ex consigliere Lorenzo Di Marino, reduce dallo scioglimento con Visconti. Un incontro in strada, quindi visibile a tutti, anche a coloro che ci hanno inviato le foto, tenutosi a pochi metri dal negozio gestito dal Di Marino. Secondo i bene informati, i tre avrebbero anche parlato della richiesta di un assessorato avanzata da mesi dal gruppo Di Marino-Coppola-Guida e altri. Una richiesta che sarebbe stata avallata, in un incontro avvenuto in estate, dal consigliere regionale Mario Casillo, molto vicino a Pasquale Coppola, altro ex viscontiano.

Morra e Di Marino, da quanto se ne sa, si sarebbero dati appuntamento ai prossimi giorni per discutere meglio della questione. Come è noto, Di Marino e gli altri che in prima battuta avevano sostenuto Baiano come sindaco, improvvisamente, in sede di ballottaggio, virarono su Morra.

Di Marino, in particolare, fu un assiduo frequentatore dei palchi sui quali arringava Morra durante i comizi elettorali. L’ex viscontiano Di Marino vorrebbe l’assessorato per sé o per un fedelissimo del suo gruppo. Morra avrebbe risposto picche sull’ipotesi Di Marino assessore e avrebbe avanzato altre proposte. Una di queste consentirebbe, però, a “Caramella” di entrare in consiglio comunale. Sulla vicenda ci sarebbero da fare mille riflessioni, politiche e non strettamente politiche. Ma perché farle? Gli addetti ai lavori, anche in assenza di riflessioni, hanno ben chiaro il quadro in cui si delineano certe strategie; i non addetti non capirebbero; i fedelissimi di Morra, invece, farebbero finta di non capire o se ne laverebbero le mani. Ognuno faccia, insomma, il proprio gioco.













