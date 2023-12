Consiglio Ue, ok ai negoziati per l’adesione di Ucraina e Moldavia

129 Visite

Gli appelli di Volodymyr Zelensky all’Ue di «non ricadere nell’indecisione» hanno trovato terreno fertile a Bruxelles. In serata dal Consiglio europeo è arrivata infatti una decisione di portata storica: il via libera ai negoziati di adesione per l’ Ucraina e la Moldavia. «È una vittoria per l’ Ucraina. Una vittoria per tutta l’Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza», ha esultato il leader di Kiev. È un «momento storico» che «dimostra la forza e la credibilità dell’Unione Europea», ha dichiarato Charles Michel. Il presidente del Consiglio europeo ha sottolineato come nessuno Stato si sia opposto alla decisione, al momento della quale però il primo ministro ungherese Viktor Orban ha lasciato la stanza. «Un’assenza prestabilita e costruttiva», ha affermato una fonte del Consiglio Ue. Di «investimento sulla sicurezza», aveva parlato prima del via libera il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sottolineando che «se Putin dovesse vincere la guerra esisterebbe il rischio reale che la sua aggressione non si fermi lì».













