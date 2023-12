Juve-Napoli, le parole di Mazzarri alla vigilia

116 Visite

Juve-Napoli sappiamo tutti cosa rappresenta. Il Napoli ha vinto lo scudetto l’anno scorso, la Juve è da sempre una delle più forti squadre italiane, è una gara di grande rilievo, importantissima e dobbiamo farla bene e mi servirà anche per capire se certi progressi li abbiamo fatti”. Così il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alla vigilia della sfida in casa dei bianconeri. “L’anima di sicuro ci vuole sempre in una squadra e questi ragazzi mi hanno già fatto capire che con me stanno cominciando a dare l’anima. Non parlo più di arbitri”.

Cosa rappresenta Juve-Napoli per lei?

Credo che da quando sono arrivato ci siamo resi conto che al primo errore prendiamo subito gol, stiamo cercando di intervenire. Come in passato voglio dare più equilibrio alla squadra, attaccare bene come nel primo tempo con l’Inter e non concedere queste ripartenze clamorose che hanno caratterizzato la squadra anche prima del mio arrivo. Le squadre di vertice devono avere un equilibrio, essere solide, non prende tanti gol e poi sentirsi importanti e fare le giocate davanti che sappiamo fare. Questo è il mio compito, pensando partita dopo partita, inutile fare troppi discorsi, iniziamo a vincere le partite e prendere pochi gol, come nel primo tempo con l’Inter. Juve-Napoli sappiamo tutti cosa rappresenta. Il Napoli ha vinto lo scudetto l’anno scorso, la Juve è da sempre una delle più forti squadre italiane, è una gara di grande rilievo, importantissima e dobbiamo farla bene e mi servirà anche per capire se certi progressi li abbiamo fatti.

C’è anche un problema fisico?

Ho fatto capire chiaramente che qualche ingenuità mia del passato a livello di comunicazione non voglio più farla, non dirò cose che vanno contro la professionalità di chi c’era prima di me. Certe valutazioni restano nello spogliatoio”.













