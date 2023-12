Parigi, uomo grida “Allah Akbar” e si lancia contro i passanti. Un morto e due feriti

80 Visite

Attacco all’arma bianca a pochi passi dalla Tour Eiffel con un uomo tedesco ucciso e due persone ferite. Torna la paura a Parigi in un sabato sera già in clima natalizio. L’aggressore, vestito di nero, armato di un coltello e un martello secondo le prime testimonianze, ha cominciato a colpire gruppi di turisti, accanendosi contro una coppia mentre intorno scoppiava il panico tra la folla.

L’uomo, Armand R., nato in Francia nel 1997, ha gridato « Allah Akbar » durante un attacco che fa ripiombare la Francia nell’incubo degli attentati islamisti. Il ventenne è stato fermato dalla polizia poco dopo. Alle forze dell’ordine avrebbe confidato di aver voluto vendicare «i musulmani uccisi sia in Afghanistan che in Palestina» anche se la sua rivendicazione non è ancora chiara anche perché, dai primi elementi dell’indagine, Armand R. era stato seguito in passato per gravi disturbi psichiatrici.













