Euro 2024, sorteggio non facile per l’Italia: Spagna e Croazia nel girone

Sorteggio piuttosto sfortunato per l’Italia agli Europei 2024. La squadra di Luciano Spalletti inserita in quarta fascia sapeva di rischiare un sorteggio fortunato e così è stato. La Spagna resta una delle migliori squadre a livello continentale, ma anche la Croazia è una squadra da tenere in grande considerazione; più battibile l’Albania che rappresenta anche la squadra con cui gli azzurri cominceranno la loro avventura europea.













