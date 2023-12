Napoli, dimesso dall’ospedale il 17enne accoltellato alla Galleria Umberto. Nuovo appello della madre

108 Visite

Mariarosaria, la madre di Francesco, il 17enne che la scorsa settimana è stato accoltellato alla Galleria Umberto I di Napoli, ha incontrato nuovamente il deputato Francesco Emilio Borrelli all’indomani delle dimissioni del giovane dall’ospedale in cui era stato ricoverato a seguito delle ferite riportate. Assieme al deputato Borrelli, Mariarosaria ha rilanciato l’appello rivolto agli aggressori del figlio “Consegnatevi, perché mio figlio merita giustizia e io non mi fermerò fino a quel momento. Consegnarvi è la cosa migliore che potete fare, per evitare conseguenze peggiori. Alla nostra famiglia sono state inferte ferite profondissime, che vanno oltre le coltellate inflitte a mio figlio, ferite che non si cancellano neanche con il tempo. E’ giusto che gli autori dell’aggressione a mio figlio paghino per quanto commesso”. Ha dichiarato Mariarosaria.













