Napoli, piazza degli Artisti: traffico e caos per la fiera natalizia

” Rabbia e proteste sta suscitando la scelta dell’amministrazione comunale di collocare una delle fiere natalizie, previste nell’ambito della municipalità collinare, in piazza degli Artisti, dove peraltro di recente è stato istituito anche il cantiere per i lavori all’albero monumentale, cantiere che, per tutta la durata della fiera, dovrà dunque coesistere con quest’ultima con conseguenze immaginabili – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero -. Una piazza che, a seguito della pedonalizzazione di via Luca Giordano, è di fatto diventata uno snodo fondamentale per la viabilità nell’ambito della municipalità collinare. Il nuovo dispositivo, varato per l’occasione, sta di fatto creando, come peraltro già avvenuto negli anni passati, ulteriori problemi dal momento che il traffico in quella zona si paralizza con notevoli ripercussioni su tutta l’area circostante. Da osservare altresì che parte dell’area area occupata dalla fiera era stata precedentemente adibita alla sosta dei carri gru per la rimozione delle autovetture in sosta vietata, i quali adesso dovranno trovare una diversa collocazione fino al termine della fiera “.

” In particolare – puntualizza Capodanno – per poter collocare i 22 stalli in piazza degli Artisti è stato adottato un dispositivo di traffico, che resterà in vigore per tutta la durata della fiera, il quale prevede il divieto di transito veicolare nella rotatoria e nel tratto della piazza compreso tra la confluenza con via Giuseppe Recco, l’isola spartitraffico ubicata di fronte il civ. 39 e il tratto da via Giuseppe Recco alla confluenza di via Luca Giordano, con la creazione di un’area pedonale dove sarà vietata anche la sosta, nonché il divieto di sosta per l’intera giornata, con rimozione forzata, nell’area antistante l’isola spartitraffico, con conseguente sospensione degli stalli per i motoveicoli ivi posizionati, al cui posto verranno allestiti alcuni stalli del mercatino. Infine è previsto lo spostamento delle campane della raccolta differenziata, presenti sull’ isola spartitraffico rialzata, sul bordo verso via San Gennaro ad Antignano. Il tutto secondo quanto indicato nel grafico allegato al bando in questione. Gli effetti del nuovo dispositivo già si stanno facendo sentire e la situazione non potrà che peggiorare con l’approssimarsi delle festività natalizie “.

“ In verità – sottolinea Capodanno – per una fiera natalizia, fatta per l’esposizione e il commercio di soli prodotti tipici del periodo, come addobbi e pastori, sarebbe stato più opportuno, anche tenendo conto della presenza del cantiere installato in piazza degli Artisti e del traffico già caotico, aggravato dalla riduzione degli stalli di sosta per auto e moto, l’utilizzazione, di luoghi come il piazzale di San Martino, la qual cosa avrebbe potuto comportare anche una ricaduta sul piano turistico, senza incidere sul traffico già caotico che si registra sulla collina. Va altresì considerato che a pochi passi da piazza degli Artisti, si trova il mercato all’aperto di via Annella di Massimo, cosi come la fiera collocata nelle vie Kaufmann e Bertini, si terrà nei pressi dell’area mercatale di via Casale de Bustis. Una concentrazione di mercati all’aperto che, nel periodo natalizio, creerà non pochi problemi e non solo per la viabilità ma anche per la sicurezza “.

Capodanno sulla questione sollecita l’intervento immediato dell’amministrazione comunale per eliminare o quantomeno ridurre i disagi che si stanno riscontrando, apportando i provvedimenti e i correttivi del caso.













