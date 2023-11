Giunta Comunale Villaricca. L’ex componente della commissione straordinaria D’Ovidio pronta ad essere nominata assessore al bilancio

174 Visite

Sono solo rumors al momento, ma si fanno sempre più insistenti. Il sindaco di Villaricca Francesco Gaudieri sarebbe pronto a conferire l’incarico di assessore al bilancio alla Dott.ssa Desirè D’Ovidio. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano solo se la D’Ovidio non fosse una delle componenti della triade commissariale uscente che ha gestito l’ente per più di 24 mesi, a seguito dello scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata. La D’Ovidio, funzionaria ministeriale, fu nominata dal Prefetto di Napoli, ad agosto 2021, quale componente della Commissione Prefettizia per la provvisoria amministrazione dell’Ente comunale di Villaricca. Il suo incarico è terminato con l’insediamento del neo sindaco ma ora quest’ultima sarebbe pronta a ritornare nelle vesti di assessore.

Il possibile ingresso della D’Ovidio in giunta avrebbe fatto storcere il naso a più di qualcuno in ambienti prefettizi che non gradirebbe affatto la scelta, che per mere questioni di opportunità, andrebbe evitata.













