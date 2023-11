GIUGLIANO. 9 consiglieri chiedono le dimissioni dell’Assessore Abbate: “Approssimativo e senza programmazione il suo mandato”

71 Visite

I sottoscritti Luigi SEQUINO, Paolo CONTE, Antonio POZIELLO, Francesco IOVINELLA, Laura POZIELLO, Luigi PORCELLI, Giovanni PIROZZI, Caterina SESTILE, Pasquale ASCIONE, n. q. di Consiglieri Comunali,

P R E S E N T A N O

la seguente richiesta di

DIMISSIONI dell’Assessore Angelo Abbate

Riteniamo che quanto accaduto nella seduta di question time del 27 u. s. non possa e non debba passare inosservato: la approssimazione con cui l’assessore con delega alla polizia municipale e alla viabilità ha replicato ad una interrogazione presentata già diverse settimane prime, su un problema purtroppo ricorrente nella nostra Città, è sinonimo di noncuranza per le istanze sottoposte da questa parte del Consiglio Comunale alla attenzione della Amministrazione ma soprattutto di assoluta mancanza di interesse per il nostro territorio. Chi non ha a cuore le sorti della nostra Città, chi non scende in strada ogni mattina in prima linea non è all’altezza del compito per cui è stato nominato.

Mettiamo in discussione l’operato di chi non mostra interesse per quello che accade quotidianamente ed è sotto gli occhi di noi tutti, donne, uomini, giovani e anziani: una Città nel caos!

Che fine ha fatto il Comandante della Polizia Municipale? Funziona tutto così bene che ritenete ancora di poter fare a meno di una figura così fondamentale in una Città come la nostra? Chi coordina il Comando? Chi sovraintende alle operazioni di Polizia Municipale?Eppure l’area politica dalla quale Lei è stato indicato Assessore, che poi è la stessa che ha contribuito alla sua vittoria Sindaco, ha sostenuto una battaglia campale a difesa della Comandante della Polizia Municipale: mera campagna elettorale, dobbiamo ritenere. Giugliano ha bisogno di una attività di controllo programmata, continua e costante, coordinata con le altre forze di Polizia: da quando lei è in carica tutto questo non c’è mai stato, dalle risposte avute al nostro question time è altresì evidente che tutto questo non ci sarà.

Pertanto LA INVITIAMO a rassegnare le dimissioni dall’incarico che le è stato conferito.

Distinti saluti

Giugliano, 29.11.2023,

I consiglieri comunali Luigi SEQUINO Paolo CONTE Antonio POZIELLO Francesco IOVINELLA Laura POZIELLO Luigi PORCELLI Giovanni PIROZZI Caterina SESTILE Pasquale ASCIONE













