Napoli, programma dei servizi extra previsti da ASIA per il periodo delle festività natalizie e di fine anno

Nel periodo tra il 7 dicembre e il 7 gennaio saranno incrementati i servizi di ASIA per lo svuotamento cestini e riassetto delle attrezzature stradali, prevedendo ulteriori passaggi nelle ultime ore del mattino (dopo le 11.00) e per tutto il pomeriggio, in particolare nei giorni festivi e prefestivi nelle zone a maggiore concentrazione di turismo, shopping e passeggio.

Sono previsti servizi aggiuntivi, oltre a quelli già effettuati, di spazzamento meccanizzato nel centro storico, nella zona di via Petrarca, Manzoni e Posillipo e in zona Soccavo, Fuorigrotta, Garibaldi e limitrofe.

È previsto il potenziamento dello spazzamento manuale pomeridiano in tutte l’area del centro storico e commerciale (zona Decumani, via Toledo e Quartieri Spagnoli, Quartiere Chiaia e strade che presentano criticità di volta in volta rilevate) con servizi di lavaggio stradale nelle aree pedonali, sui marciapiedi e nelle piazze a maggiore affluenza nel centro storico e nel Vomero.

Saranno effettuati servizi di pulizia e lavaggio sottostanti le campane stradali nelle zone a maggiore affluenza di cittadini e turisti, del centro commerciale e residenziale.

Sempre nel periodo tra il 7 dicembre e il 6 gennaio sarà potenziato il servizio di raccolta dei cartoni nelle strade maggiormente interessate dallo shopping natalizio e dalla presenza di supermercati. Particolari interventi saranno infine programmati a ridosso del Capodanno e dell’Epifania.













