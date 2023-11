Folla nella via dei presepi, torna il senso unico pedonale

99 Visite

Tanta folla a San Gregorio Armeno, la celebre via dei pastori presa d’assalto nel periodo natalizio da napoletani e turisti, e così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto l’istituzione del senso unico pedonale al fine di evitare pericolosi assembramenti.

Il provvedimento sarà in vigore dal 2 al 24 dicembre, per i giorni e le fasce orarie in cui è prevedibile un notevole aumento di afflusso di persone: sabato 2 e domenica 3 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 20:00; da giovedì 7 a domenica 10 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 20:00; da sabato 16 a sabato 23 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 20:00; domenica 24 dicembre 2023, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

Il dispositivo di regolamentazione dei flussi pedonali a senso unico verrà concretamente attuato dalla Polizia Municipale e dalle altre forze di polizia preposte all’espletamento dei servizi di polizia stradale.













