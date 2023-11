Free Quarto, nominati i nuovi referenti

Nell’assemblea tenutasi oggi, domenica 26 novembre 2023, è stata designata una nuova referente comunale. È Assunta Castellano che avrà come vice Salvatore Del Giudice. “Ringraziamo in primis gli altri membri per la fiducia riposta in noi – affermano i neo eletti – Siamo onorati di assumere queste cariche che onoreremo con il massimo dell’impegno così come abbiamo fatto sin dal principio di questo percorso. Crediamo fermamente nei nostri valori, nelle idee politiche, nei progetti che stiamo preparando. Seguiremo l’esempio di Josi Gerardo Della Ragione che è il leader della rete Free oltre ad essere un modello come sindaco e di Silvia Prato che ci ha preceduto in questo ruolo e ringraziamo per quanto ci ha insegnato con le parole e con i comportamenti”. La capolista alle ultime elezioni amministrative ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico preferendo concentrarsi su “Forza delle idee”. “E’ un percorso associativo che ho avviato nel 2015 e – spiega – ho soltanto leggermente ridimensionato nei mesi scorsi perché ho ritenuto giusto separare nettamente il cammino politico da quello sociale e culturale. Ora è il momento di spingere nuovamente sull’acceleratore di quest’ultimo tornando in prima linea con i miei collaboratori. Ciò non esclude possibili sinergie con Free Quarto ed altri gruppi di questa rete”. Su specifici argomenti potranno esserci collaborazioni.