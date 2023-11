115 Visite

Ko casalingo per il Giugliano di Valerio Bertotto. I tigrotti cadono in casa, dopo quattro risultati utili di fila, contro il Catania di Cristiano Lucarelli. Match intenso e giocato a viso aperto da entrambe le squadre nel primo; ripresa, invece, segnata dall’eccessivo nervosismo. Di Carmine, a dieci dal termine, regala i tre punti ai siciliani. Gol in mischia, sugli sviluppi di un corner.













