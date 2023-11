Napoli, ricoverato in codice giallo aggredisce e insulta i medici insieme al figlio

19 Visite

La notte tra il 23 e il 24 ottobre a Villa Betania arriva un paziente che lamenta un dolore toracico accompagnato dai familiari. Gli viene attribuito un codice giallo in quanto cardiopatico e messo in attesa di visita. Dopo soli tre minuti uno dei figli dell’uomo inizia a inveire contro i medici presenti e aggredisce un infermiere alle spalle sferrando un pugno al collo. Alla rissa si uniscono l’altro fratello e lo stesso paziente che era in barella. Una volta ritornata la calma il personale è riuscito a visitare il paziente che è risultato ubriaco con un tasso alcolemico quattro volte superiore alla norma. L’infermiere aggredito sottoposto a ecografia ha mostrato un evidente versamento della zona interessata con la persistenza di un acufene che gli dura tutt’oggi. Sono stati denunciati sia il figlio (che è scappato appena chiamate le forze dell’ordine) sia il paziente che sembrerebbe appartengano a una nota famiglia criminale di Barra. A segnalarlo l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate.













