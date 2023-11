La Coppa Davis è dell’Italia: Australia demolita a Malaga

111 Visite

Coppa Davis a casa. Era dal 1976 che l’Italia non si aggiudicava il titolo per squadre. Impresa di Arnaldi e Sinner, per l’Australia niente da fare. Nel secondo match, quello di Sinner, De Minuar non ha avuto scampo: 6-3, 6-0. Italia troppo forte. Malaga è il punto più alto per le nuove leve del tennis, tanti grandi talenti: da Sonego ad Arnaldi, da Berrettini a Musetti a Sinner. Bene anche il capitano Filippo Volandri.













