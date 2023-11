Serie D, Real Casalnuovo corsaro a Reggio Calabria. Sesto risultato utile di fila

56 Visite

Sogno o son desto? La matricola terribile fa il colpaccio anche al Granillo di Reggio Calabria. Senza paura, con la mentalità da big, la squadra di mister Raffaele Esposito conquista tre punti che fanno volare i granata. Sesto risultato utile consecutivo, una striscia positiva di risultati che fa sognare nonostante i piedi sono ben piantati a terra. I padroni di casa passano subito in vantaggio: al 7′ dal limite Bolzicco apre a destra per Mungo che arriva a tu per tu con Rossi che beffa con un tiro a scavalcare l’estremo difensore del Real. Gli ospiti non si fanno intimorire ed anzi la reazione arriva subito con un tentativo di Piga dalla sinistra alla ricerca di Dore sul secondo palo, fa buona guardia Cham che allontana. Al 20’ arriva il pareggio con Dore che di testa raccoglie il corner dalla destra di Bonavita. Al 27′ ancora il Real pericoloso sulla destra con Dicorato che non trova la deviazione vincente da pochi passi anticipato da Velcea che copre il palo. Al 28’ Reginaldo serve Vivacqua in profondità, la conclusione da zona defilata trova l’opposizione di Velcea. Al 35′ tiro dalla distanza di Reginaldo che finisce alto sulla traversa. Al 43′ va al tiro Rosseti respinge Rossi. Nella ripresa i maggiori pericoli per gli avversari provengono dalla sinistra con Piga e Carnevale che seminano il panico. E al 70’ il Real Casalnuovo conquista un calcio di rigore per fallo su Piga, dal dischetto si presenta Sarno, appena subentrato, che batte Velcea e ribalta il punteggio. All’82’ miracolo di Rossi che salva il risultato su tiro di Bolzicco. I padroni di casa non riescono ad impensierire la retroguardia granata, il Real controlla bene la gara e al triplice fischio può finalmente festeggiare un successo che lo porta al quarto posto in classifica a pari punti con il Licata. Prossima gara allo Iorio di Casalnuovo contro l’Acireale.

REGGIO CALABRIA-REAL CASALNUOVO (1-1) 1-2 REGGIO CALABRIA (4-3-1-2): Velcea; Martiner (74’ Barillà), Kremenovic, Girasole, Cham; Salandria (65’ Bontempi), Mungo, Zucco; Marras (65’ Bianco); Rossetti (46’ Provazza), Bolzicco. A disposizione: Martinez, Ingegneri, Simonetta, Perri, Coppola. All. Trocini REAL CASALNUOVO (3-5-2): Rossi; Pezzi, Sosa, Croce; Piga, Dore (67’ Ruggiero), Bonavita, Carnevale (85’ Buchicchio), Di Corato (90’ Camorani); Vivacqua (67’ Sarno), Reginaldo. A disposizione: Viola, Castellano, Morra, Sgambati, Cannavaro All. Esposito Reti: 8’ Mungo, 20’ Dore, 70’ Sarno Ammoniti: Salandria, Pezzi Recupero: 1’pt, 5’st Spettatori: 3.666 di cui 18 ospiti













