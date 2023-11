Pomigliano d’Arco, stesa di camorra nel Rione 219: fatto inquietante

102 Visite

La ‘stesa’ avvenuta sabato sera in via Jan Palach nel rione 219 di Pomigliano è un fatto inquietante sul quale è bene indagare a fondo per risalire agli autori e ai motivi di un episodio dalla chiara matrice camorrista. Ben 18 bossoli ritrovati e due appartamenti centrati dalle pallottole sono un segnale inequivocabile delle intenzioni di inviare un messaggio di supremazia territoriale nel modo più violento possibile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews