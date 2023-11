L’audio di Giulia Cecchettin: “Non sopporto più Filippo, vorrei sparire ma ho paura che lui si faccia del male”

101 Visite

In un audio trasmesso dal Tg1 l’angoscia di Giulia Cecchettin, stanca di Filippo Turetta: “Lui mi dice che è superdepresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire”. E ancora: “Parole che suonano come ricatto. Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa perché ho troppa paura che possa farsi male”.













