Giulia, l’allarme inascoltato di un vicino

Filippo Turetta, accusato del femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin , verrà consegnato alle autorità italiane sabato 25 novembre a Venezia. Lo riferisce il legale del giovane. Un aereo dell’Aeronautica militare partirà alle 8 da Roma e arriverà alle 10 a Francoforte per prelevare il 22enne dopo il via libera all’estradizione. La partenza dallo scalo tedesco è prevista per le 10.45, con destinazione il capoluogo veneto. Intanto emerge l’ipotesi di un sopralluogo effettuato da Turetta nelle vicinanze del luogo della seconda, mortale aggressione a Giulia, a Fossò (Venezia), dove la Fiat Punto fu rilevata alle 17.11 di sabato 11 novembre. Il ragazzo, dopo questa deviazione, si presentò a casa dell’ex fidanzata alle 17.30, per raggiungere poi il centro commerciale di Marghera. La tempistica compare nell’ordinanza del Gip sui movimenti della Fiat Punto nei momenti precedenti l’incontro tra i due giovani.

L’allarme (inascoltato) del vicino di casa

“Così mi fai male”. Sono queste le parole che avrebbe sentito un residente di via Aldo Moro, a Vigonovo (Venezia), il giorno dell’omicidio di Giulia. Lo riporta La Repubblica. L’uomo ha raccontato di aver visto due giovani, in un parcheggio a 150 dalla casa della ragazza, la sera dell’11 novembre: secondo quanto riferisce, una figura femminile veniva “presa ripetutamente a calci mentre si trovava a terra” e “invocava aiuto”. Così ha chiamato il 112 per segnalare l’aggressione, raccontando di una Fiat Grande Punto che si stava allontanando e di cui non era riuscito a prendere la targa. I carabinieri hanno chiesto maggiori informazioni per decidere se intervenire. Fonti investigative hanno confermato a La Repubblica che nessuna pattuglia fu mandata sul posto.