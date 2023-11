Marano, fondo solidarietà inquilini: ecco quanto è stato stanziato dalla Regione

145 Visite

La Regione Campania ha previsto l’istituzione di un fondo di solidarietà per gli assegnatari dell’edilizia residenziale pubblica, per l’erogazione di un contributo rapportato alla morosità ed alla capacita reddituale del nucleo familiare.

La risorsa disponibile per il Comune di Marano è di €. 19.369,45.

I cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 4 “dell’Avviso per gli Enti Proprietari ERP” possono presentare istanze di contributo per accedere al fondo di solidarietà inquilini ERP all’ufficio Protocollo o mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.marano.na.it con oggetto “Fondo di solidarietà ERP” (entro il 31/12/2023) utilizzando la domanda in allegato.