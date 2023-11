Marano, Luigi Carandente entra in Giunta, Pap: “Porcelli mette una bandierina anche a Marano”

192 Visite

Questa mattina, dopo più di 5 mesi dal suo insediamento, il sindaco PD Matteo Morra ha inserito un nuovo componente in Giunta. E già su questo dato ci sarebbe tanto da commentare.

Più di 5 mesi e ancora non è riuscito a far combaciare tutti gli equilibri di una coalizione eccessivamente eterogenea che conta al suo interno ex grillini, pd, ex leghisti ed estrema destra.

E così, non possiamo non commentare con senso critica la decisione di nominare Luigi Carandente assessore nonché vicesindaco di questa variegata Amministrazione.

In questo modo, infatti, si ripete quanto avvenuto a Mugnano: il consigliere regionale Porcelli mette un suo fidatissimo al fianco del sindaco ricoprendo in entrambi i casi il ruolo di vicesindaco.

È l’ennesima dimostrazione che l’attuale Giunta rappresenta semplicemente una spartizione di posizioni in virtù di accordi probabilmente presi in fase di costruzione della coalizione.

Da qui risulterà ancora più importante costruire un fronte di opposizione popolare che possa controllare dall’esterno l’operato di un’Amministrazione che in questi primi mesi non sembra abbia ancora capito di cosa abbia realmente bisogno la città.

Nota Pap Marano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews