A San Rocco, cittadini e commercianti passano al fai da te, in assenze di risposte da parte del Comune e della giunta Morra. E allora per le voragini ci si organizza con stabilizzante e asfalto per tentare quanto meno di contenere in attesa di tempi migliori e di maggiori risposte da parte delle istituzioni preposte.













