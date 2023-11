Caso Indi, il commento del papà: “Disgustati, ultimo calcio nei denti”

277 Visite

“Claire e io siamo ancora una volta disgustati da un’altra decisione unilaterale dei giudici e del Trust. Il mondo intero sta guardando ed è scioccato da come siamo stati trattati. Questo sembra come l’ultimo calcio nei denti. Non rinunceremo a lottare per la possibilità di nostra figlia di vivere fino alla fine”. Sono le dichiarazioni di Dean Gregory, papà della piccola Indi, dopo l’udienza di oggi che si è conclusa con un no dei giudici a tutte le richieste avanzate.

A diffonderle è stata l’organizzazione Christian Concern, che sta supportando i genitori della bimba di 8 mesi affetta da una grave e rara malattia mitocondriale per la quale è stata confermata la sospensione dei supporti vitali. “Abbiamo sempre desiderato ciò che è nel migliore interesse di Indi. Lei ha diritti umani e volevamo che ricevesse le migliori cure possibili. Se il Regno Unito non ha voluto finanziarlo, perché non può andare in Italia e ricevere le cure e l’assistenza che lo straordinario primo Ministro e il Governo italiano hanno offerto?”, chiede il papà ribadendo di voler continuare a lottare.













