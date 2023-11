94 Visite

Premio “Michele Cavaliere” 2023, assegnati i riconoscimenti ad importanti personalità che si sono particolarmente contraddistinte negli ultimi anni nella lotta alla camorra ed in particolar modo, alla prevenzione e al contrasto del racket, dell’usura e della corruzione. Nella sala del Consiglio comunale a Palazzo Farnese, sede del Comune stabiese, si è tenuta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del premio dedicato alla memoria di Michele Cavaliere, l’imprenditore di Gragnano, ucciso dalla camorra per aver deciso di denunciare i suoi estorsori. Il premio, giunto alla sua quinta edizione, ed organizzato dal Circolo della Legalità e da Sos Impresa, è stato consegnato al Procuratore della Procura della Repubblica di Napoli Nord, Maria Antonietta Troncone, al Colonnello Nicola De Tullio, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento e già a capo del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna, a don Tonino Palmese, sacerdote e presidente della fondanzione Pol.i.s. Campania, a Vincenzo Perone, giornalista televisivo presso TgR Rai Campania, a Gianfelice Imparato, attore e regista e infine a Rita Giaretta, Suora Orsolina e fondatrice di Casa Rut. Un riconoscimento speciale è stato assegnato alla memoria di Maurizio Medaglia, ventiduenne commerciante di Agerola, ucciso nel 1991 per aver denunciato i suoi estortori. Una targa è stata consegnata al fratello Demetrio in rappresentanza della sua famiglia. All’iniziativa erano presenti, tra gli altri, il commissario prefettizio del Comune di Castellammare di Stabia Prefetto Raffaele Cannizzaro e il commissario regionale antiracket e antiusura Prefetto Santi Giuffrè. Inoltre, erano presenti il figlio di Michele Cavaliere Raffaele, presidente della Commissione del Premio ed i componenti della commissione, don Luigi Milano, Amalia Dema e Carmen Matarazzo. L’incontro moderato dal responsabile del Circolo della Legalità di Castellammare di Stabia Luigi Cuomo, presidente di SOS Impresa – rete per la Legalità, ha visto la partecipazione di numerose personalità della società civile. Una rete di Legalità che è stata particolarmente sentita anche dagli addetti ai lavori. Le conclusioni dell’evento sono state affidate al Commissario Nazionale per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Prefetto Maria Grazia Nicolò.

