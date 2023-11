Campi flegrei, i sindaci contro la zona arancione. Pensano al turismo anziché alla sicurezza dei cittadini?

124 Visite

Con lo stato di allerta arancione «i Campi Flegrei rischiano di morire». È l’urlo dei sindaci alla vigilia della riunione fissata per martedì a Palazzo Chigi, quando il ministro della Protezione civile Nello Musumeci metterà sul tavolo le carte che lo hanno spinto, sulla scorta del parere della commissione Grandi Rischi sull’evoluzione del pericolo vulcanico, a «non escludere» il passaggio a un livello di attenzione superiore all’attuale colore giallo. I sindaci, insomma, anziché pensare in primis alla tutela delle persone sembrano più interessate al resto, seppur importante, come il turismo, ma certamente secondario rispetto alla sicurezza e incolumità dei residenti.













