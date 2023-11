Marano città chiusa. Off limits anche via Ranucci. Izzo: “L’ufficio tecnico si dia da fare”

Altra notizia, rilanciata ieri sera da Terranostranews, gravosa per la circolazione stradale in città giunge notizia che é stato chiuso un tratto di strada di via Ranucci per pericolo di crollo di un edificio e la risoluzione del problema avrebbe tempi lunghi. Dopo c/so Vittorio Emanuele, via Vallesana giunge la notizia della chiusura di parte di via Ranucci che andrebbe a paralizzare ulteriormente il traffico cittadino. L’unica via di uscita dalla città dal centro storico é rimasto solo i via Merola e il Corso che vengono ulteriormente appesantiti dal traffico giornaliere ,creando code lunghissime e disaggi per gli automobilisti. La questione viabilità nel centro cittadino ha bisogno di risposte certe a breve termine, chi è chiamato a risolvere il problema non può più schermirsi dietro la frase l’ente Comune é in dissesto finanziario e non vi sono risorse economiche per poter ripristinare la normale viabilità in quelle strade chiuse per infiltrazioni delle fogne comunali . L’ufficio tecnico adotti tutti gli atti necessari alla risoluzione del problema perché i cittadini hanno il sacrosanto diritto di vivere una viabilità normale e in sicurezza. L’amministrazione comunale e i dirigenti preposti al gravoso problema non nicchiano più e diano alla città risposte certe.

Michele Izzo Consigliere Comunale