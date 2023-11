Amato e Acampora “Rendere subito strutturale il fondo di sostegno per gli inquilini a basso reddito”

“Aumentare le risorse e rendere strutturale e pluriennale il fondo di sostegno per gli inquilini a basso redditto” è la richiesta della presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, e del capogruppo del PD, Gennaro Acampora. “La povertà assoluta – continuano Amato e Acampora – è sempre più diffusa, specie nel Mezzogiorno, e per tante famiglie che non hanno i requisiti per accedere agli alloggi popolari i canoni di affitto sono diventati insostenibili. Come già chiesto in una mozione approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 22 marzo 2023 e in linea con la battaglia condotta dal Partito Democratico, il governo deve ripristinare al più presto il fondo di sostegno agli inquilini a basso redditto, finanziandolo su un arco temporale pluriennale e prevedendo risorse adeguate. Per questo motivo, abbiamo chiesto come Gruppo consiliare del PD al presidente dell’Anci, Antonio Decaro, di avviare un’interlocuzione con il Governo affinché si faccia carico dell’emergenza abitativa che colpisce soprattutto il meridione. La politica non può rimanere a guardare mentre a migliaia di famiglie è negato il diritto alla casa e alla dignità”